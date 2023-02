Jahreszahlen 2022 girocard erneut mit starken Zuwächsen (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Der positive Trend der girocard setzt sich auch 2022

fort: Mit über 6,7 Milliarden Transaktionen verzeichnet die in Deutschland

führende Debitkarte ein Plus von rund 13,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

(2021: 5,9 Milliarden Transaktionen). Die Umsätze wuchsen im selben Zeitraum um

12,2 Prozent auf mehr als 284 Milliarden Euro (2021: 253 Milliarden Euro). Das

zeigt die Statistik der Deutschen Kreditwirtschaft. Vor dem Hintergrund der

wirtschaftlichen Gesamtentwicklung erzielt die girocard damit erneut sehr gute

Ergebnisse. Um die beliebteste Debitkarte fit für die Zukunft aufzustellen, wird

die Deutsche Kreditwirtschaft diese in den kommenden Jahren um neue Funktionen

erweitern und Innovationen in den Markt bringen. Ziel dieser

Produkterweiterungen ist es, dass Kund:innen in noch mehr Alltagssituationen

bequem, schnell und sicher bargeldlos bezahlen können.



Die starke Position der girocard im deutschen Einzelhandel wird zusätzlich durch

die Entwicklung der Bezahlpunkte deutlich: Mit monatlich bis zu 1.046.000

aktiven Terminals und einem Plus von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr (973.000

aktive Terminals) konnte das Akzeptanznetz der girocard weiter deutlich

ausgebaut werden. Das große Wachstum bei den Transaktionen und Terminals zeigt,

dass sich sowohl Kund:innen als auch Handel immer öfter für die girocard

entscheiden.