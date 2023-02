Dachser plant emissionsfreie Liefergebiete in zehn weiteren Städten (FOTO)

Kempten (ots) - DACHSER Emission-Free Delivery ist heute bereits in 12

europäischen Metropolregionen umgesetzt.



Das als Forschungs- und Innovationsprojekt gestartete Konzept "DACHSER

Emission-Free Delivery" hat sich in der Innenstadtbelieferung als voller Erfolg

erwiesen. Aktuell gibt es bereits zwölf lokal emissionsfreie innerstädtische

Liefergebiete für ungekühlte Ware im Dachser-Netzwerk. Weiteres Wachstum ist

geplant: Bis 2025 sollen mindestens zehn europäische Großstädte folgen.



"Mit DACHSER Emission-Free Delivery haben wir bewiesen, dass wir die letzte

Meile emissionsfrei mit Stückgut beliefern können. Das Forschungsprojekt hat den

Schritt in die Praxis geschafft und weist den Weg hin zu einer nachhaltigeren

Stadtlogistik", sagt Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) bei Dachser.





Die emissionsfreie Zustellung von ungekühlten Paket- und Stückgutsendungenerfolgt bislang in definierten Liefergebieten in Berlin, Freiburg, Stuttgart,München, Dortmund, Kopenhagen, Oslo, Prag, Strasbourg, Paris, Madrid und Porto.Zum Einsatz kommen dabei Nullemissionsfahrzeuge: Basierend auf einemBaukastensystem und abgestimmt an die lokalen Anforderungen werdenbatterieelektrische Transporter und Lkw sowie elektrisch unterstützteLastenräder eingesetzt. Letztere sind speziell für Stückgut und palettierte Warebis 250 Kilogramm Gewicht ausgelegt. Die Lastenräder starten ihre Tour an eineminnenstadtnahen Umschlaglager - "Microhub" genannt - und fahren in die belebtenFußgängerzonen. Die E-Lkw versorgen die Microhubs wiederum mit Ware oder lieferndirekt an die Empfänger aus, wenn die Pakete und Paletten aufgrund ihresGewichts oder ihrer Abmessungen nicht für den Fahrradtransport geeignet sind.Roll-out in weiteren Metropolen geplantDie Verfügbarkeit von Null-Emissionsfahrzeugen und einer entsprechendenLade-Infrastruktur ist ein entscheidender Faktor bei der Einführung desCity-Logistik-Konzepts."Die Produktionskapazitäten bei den Fahrzeugherstellern wurden deutlichhochgefahren, so dass wir künftig mit einer besseren Verfügbarkeit vonElektro-Lkw rechnen", sagt Alexander Tonn, Chief Operations Officer RoadLogistics bei Dachser. "Wir planen deshalb mit mindestens zehn weiteren Städtenbis 2025 und kommen damit dem Wunsch vieler Kunden nach."Im Fokus stehen vorrangig europäische Metropolregionen mit mindestens einerMillion Einwohner, in denen Dachser mit eigenen Niederlassungen der BusinessUnit European Logistics vertreten ist.Positive Effekte für die Umwelt und die FahrerMit der lokal emissionsfreien Innenstadtbelieferung zahlt Dachser auf die