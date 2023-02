Seite 2 ► Seite 1 von 3

Würzburg (ots) -- Alois Kobler, CEO XXXLutz Deutschland: "Dass wir weiterhin nachhaltig wachsenund erfolgreich unterwegs sind, ist in erster Linie unseren Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern zu verdanken, die sich tagtäglich in den Dienst unsererKunden und damit auch unseres Unternehmens stellen!"- "XXXL Plus"-Benefitprogramm mit neuen Familienbausteinen: "Das Mehr für IhreFamilie" bietet zur Geburt, Einschulung und beim Start ins Berufslebenattraktive Vorteile für die Mitarbeitenden- Perspektive für 1000 junge Menschen: Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhlschaffen auch 2023 wieder 1000 neue Ausbildungsplätze mit großer PerspektiveDie XXXLutz Unternehmensgruppe verfolgt auch in diesem Jahr ihreneingeschlagenen Kurs konsequent weiter und steigert mit seinem facettenreichenBenefit-Programm "XXXL Plus" die Attraktivität ihrer Arbeitsplätze für dieinsgesamt über 11.000 in Deutschland beschäftigen Mitarbeiterinnen undMitarbeiter konsequent. Dabei bildet die Familie den Mittelpunkt der neuhinzugekommenen Vorzüge für die Beschäftigten bei den Möbelhäusern mit dem RotenStuhl. Darüber hinaus hält der weltweit zweitgrößte Möbelhändler einmal mehrWort, stellt auch zum Start des neuen Ausbildungsjahres erneut rund 1.000 jungeMenschen ein und eröffnet so mit der Ausbildung in über 15 Berufsbildern großePerspektiven mit echten Karrierechancen."Dass wir weiterhin nachhaltig wachsen und erfolgreich unterwegs sind, ist inerster Linie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, die sichtagtäglich in den Dienst unserer Kunden und damit auch unseres Unternehmensstellen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern unser großes Plus. DieserVorreiterrolle gilt es, uneingeschränkt gerecht zu werden und weiter mit vollerKraft auszubauen. Wir wollen nicht nur ein attraktiver Arbeitgeber sein, wirsind es auch, entsprechend handeln wir", sagt Alois Kobler, CEO bei XXXLutz inDeutschland: "Die Zahl der Vorteile wachsen Jahr für Jahr, so dass wir damit dieindividuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen bedienen."Altersvorsorge, zusätzliche Urlaubstage, Zusatzversicherungen,Firmenfahrrad-Leasing auch für Familienangehörige oder mehr als 3000Einkaufsvorteile bei namhaften Partnern aller Branchen, dazu ein mit insgesamt1,5 Millionen Euro dotierter Hilfsfonds, der greift, wenn Kolleginnen oderKollegen schwere Schicksalsschläge ereilen. Dabei wird Individualität großgeschrieben, aus der Vielzahl an Bausteinen kann jeder für sich wählen, was fürihn passt und persönlich wichtig ist."Das Mehr für Ihre Familie": Viele Vorteile für Kinder der XXXLutz