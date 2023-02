--------------------------------------------------------------

Zur Studie

- Nahezu alle befragten Entscheider:innen geben ambitionierte Ziele an- Nur wenigen Unternehmen gelingt es, die ESG-Ziele zu operationalisieren oderqualitativ hochwertige ESG-Daten zur Steuerung der Transformation zu nutzen- Nur eine kleine Gruppe der Befragten - die ESG-Champions (6 %) - transformierterfolgreich ganze Wertschöpfungsketten, um nachhaltig wettbewerbsfähig zu seinWeltweit setzen sich Unternehmen ambitionierte ESG-Ziele, doch nur 6 %realisieren die dafür erforderlichen Maßnahmen in voller Konsequenz. Die meistenUnternehmen (53 %) befinden sich noch in einem relativ frühen Stadium derESG-Transformation und setzen lediglich grundlegende Maßnahmen wie den Ausgleichvon Kohlenstoffemissionen durch CO2-Zertifikate um. Zu diesen Ergebnissen kommtdie Studie "ESG Empowered Value Chains 2025", zu der die Wirtschaftsprüfungs-und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland (PwC) über 900 Führungskräfte weltweitzum Status quo ihrer ESG-Transformation befragt hat. Die Studie deutet daraufhin, dass viele Unternehmen mit der Umsetzung der teilweise komplizierten undschwierig zu messenden Maßnahmen hadern, wie etwa bei der Neugestaltung vonProdukten oder der Verbesserung von Vielfalt und Integration. Eine kleine Gruppefortgeschrittener Unternehmen, die die Studienautor:innen als ESG-Championskategorisieren, bemüht sich indes, ESG-Maßnahmen in ihre gesamteWertschöpfungskette einzubinden, um sich selbst und ihre Lieferantennachhaltiger und wettbewerbsfähiger zu machen.Wachsender Druck von vielen SeitenUnternehmen stehen unter enormem Druck: Die Auswirkungen von COVID-19 sowie desKrieges in der Ukraine halten an und haben unter anderem Unterbrechungen derLieferketten, Rohstoffknappheit und eine wachsende Inflation zur Folge.Gleichzeitig werden Unternehmen von Verbraucher:innen, Mitarbeitenden,Investoren und Aufsichtsbehörden immer stärker dazu angehalten, ihr Geschäft soumzugestalten, dass es einer wachsenden Zahl von Umwelt- und Sozialstandardsentspricht."Die ESG-Transformation kann in diesen Zeiten wie eine zusätzliche Belastungerscheinen - die Umstellung ist kostspielig, anspruchsvoll, und komplex", sagtDr. Hans-Jörg Kutschera, ESG Operations Lead bei Strategy&, der globalenStrategieberatung von PwC. "Dennoch ist es für Unternehmen von existenziellerBedeutung, dass sie die ökologischen und sozialen Folgen ihres Handelns kennenund ihre Tätigkeit an ESG-Standards ausrichten. Das gilt insbesondere fürUnternehmen mit Kapitalmarktorientierung." Die Vorteile einer ESG-Pionierrolle