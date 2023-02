Exascend stellt 15,36 TB Ultra-Hochkapazitäts-Hochverfügbarkeits-U.2-SSDs für Unternehmen und für weite Temperaturbereiche vor

Taipeh (ots/PRNewswire) - Exascend, Inc. (https://exascend.com/?utm_source=earne

d_coverage&utm_medium=referral&utm_campaign=2023Q1_U2_16TB_Launch) , ein

führender Anbieter von Flash-Speicherlösungen für Industrie, Unternehmen und

Kinematographie, kündigt neue ultrahochkapazitive PCIe NVMe U.2 SSDs für

Industrie und Unternehmen mit 15.360 GB, nämlich 16 TB Kapazität an.



Leistung und Kapazität, die Cloud- und Edge-Server antreiben





U.2 SSDs haben einige Eigenschaften, die ihnen einen Vorteil gegenüber M.2 SSDsverschaffen, wie z. B. bessere thermische Leistung, hohe IOPs, niedrige Latenz,geringer Stromverbrauch und die Möglichkeit, aufgrund ihres 2,5-Zoll-Formfaktorsmit höheren Kapazitäten auf den Markt zu kommen. Damit ist U.2 ideal fürUnternehmensrechenzentren, die von herkömmlichen HDDs auf hochleistungsfähigeSSDs umsteigen.NVMe-Speicherdichte an der Grenze des MachbarenDieses Mal geht Exascend mit seinem 15,36 TB U.2-Angebot an die Grenzen derSSD-Speicherdichte. Die in den PCIe 3.0 PE3 (https://exascend.com/product-category/pcie-gen3/pe3/?utm_source=earned_coverage&utm_medium=referral&utm_campaign=2023Q1_U2_16TB_Launch) - und PI3 (https://exascend.com/product-category/pcie-gen3/pi3/?utm_source=earned_coverage&utm_medium=referral&utm_campaign=2023Q1_U2_16TB_Launch) -Serien von Exascend enthaltenen Laufwerke sind in Standard- undWide-Temperature-Konfigurationen für den Einsatz in verschiedenen Unternehmens-und Industrie-Workloads erhältlich. Die industrietauglichen U.2 SSDs können beiTemperaturen zwischen -40 und 85 °C betrieben werden und bieten echtePCIe-Performance auch in rauen und anspruchsvollen Anwendungen.Konsistente 3.500 MB/s Schreibleistung und niedrige LatenzzeitenDie 15,36 TB U.2 SSDs von Exascend zeichnen sich durch eine hohe E/A-Leistungund niedrige Latenzzeiten für eine optimierte Datenverarbeitungszeit aus. Dieindustrietaugliche PI3 15,36 TB U.2 SSD bietet Lese- undSchreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.500 MB/s, mit 4K zufälligen Lese- undSchreib-IOPs von 700K bzw. 600K. Die PE3 15,36 TB U.2 SSD der Unternehmensklassebietet außerdem maximale Geschwindigkeiten von 3.500 MB/s mit anhaltenden 4KLese- und Schreib-IOPs von 700K und 95K für den gesamten Testlauf.Eingebauter Hardware-Stromausfallschutz (PLP) für mehr ZuverlässigkeitAlle Exascend U.2 SSDs (https://exascend.com/catalog/?filter_form-factor=u-2&utm_source=earned_coverage&utm_medium=referral&utm_campaign=2023Q1_U2_16TB_Launch)sind mit unseren End-to-End- Data-Path-Protection (https://exascend.com/data-path-protection/?utm_source=earned_coverage&utm_medium=referral&utm_campaign=2023Q1_U2_16TB_Launch) und Dual Power Loss Protection (PLP) (https://exascend.com/dual