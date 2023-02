Notlagen infolge von Covid hatten keine großen Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Frauen in Westeuropa

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) - Dem Gedeon Richter Women Wellness Index

zufolge blieb das Wohlbefinden der Frauen seit 2017 weitgehend unverändert,

trotz der Art und Weise, wie Covid-19 das alltägliche Leben von Familien, das

noch weitgehend von Frauen verwaltet wird, erschwert hat. Dem Index zufolge

erzielte das Wohlbefinden der Frauen im Jahr 2022 64 auf einer Skala von 0 bis

100, was bedeutet, dass es in fünf Jahren keine wesentlichen Veränderungen gab,

und Frauen sich in Bezug auf ihr Leben immer noch weitgehend positiv fühlen.



Die Familie ist nach wie vor der wichtigste Faktor für das Glück der Frauen, und

sie stellen ihre Liebsten oft über ihre eigenen Interessen und sogar über ihre

eigene Gesundheit. Während 82 % der Meinung sind, dass sie der Familie

Sicherheit bieten können, kümmern sich nur 61 % um die Signale ihres eigenen

Körpers. Nur für ein Drittel gehören regelmäßige Untersuchungen zum Alltag, aber

Frauen nehmen die Prävention von Krankheiten ernster.