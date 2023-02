DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Positiv'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever von 4400 auf 4600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der Stärke des Dollars und der Abhängigkeit von der US-Währung sei der Lebensmittelkonzern derzeit gut positioniert, um Vorteile aus der Entwicklung zu ziehen, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2023 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 48,61EUR gehandelt.