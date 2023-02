60 % der Verbraucher spüren in diesem Winter Kostendruck durch gestiegene Energiepreise

- Durchschnittlich 8 % des Einkommens werden fürs Heizen aufgewandt,

einkommensschwache Haushalte sind doppelt so stark belastet

- Zwei Drittel der Bevölkerung heizen weniger, die Raumtemperatur wird im

Schnitt um 2 Grad reduziert.

- Die Hälfte der Befragten spart außerdem bei Warmwasser und anderen Ausgaben

- Daten aus aktueller, repräsentativer Sonderbefragung von KfW Research



Hohe Heizkosten sind für viele deutsche Verbraucher in diesem Winter zu einer

substanziellen Belastung geworden. Eine repräsentative ad-hoc Umfrage von KfW

Research zeigt, dass fast 60 % der Bevölkerung einen großen oder sehr großen

Kostendruck spüren. Die wahrgenommene Belastung hängt vom Heizungstyp ab. Bei

Wärmepumpen ist sie am niedrigsten, nur in einem Viertel der Fälle wird die

aktuelle Situation als belastend empfunden. Bei Öl und Fernwärme ist es schon

jeder Zweite und an der Spitze stehen Personen mit einer Gas- oder einer

Pelletheizung: zwei Drittel der Nutzer sehen sich durch die gestiegenen Preisen

substanziell belastet.