Claus Kleber in der Jury des Vordenker Forum

Kassel (ots) - "Vordenker Forum" vergibt Auszeichnung für Menschen, die

maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.



Claus Kleber: "Vordenker sind Vorbilder und in unserer von

Orientierungslosigkeit geprägten Zeit wichtiger als je zuvor."



Dr. Claus Kleber, als Moderator und Leiter des "ZDF heute journal" langjährige

Ikone der deutschen Nachrichtenlandschaft, ist in die Jury des "Vordenker Forum"

eingetreten. Das 2008 von Johannes Sczepan als damaligem Geschäftsführer der

Finanzberatungsgruppe Plansecur initiierte Forum zeichnet Menschen aus, die

maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. "Der Initiator, die

weiteren Mitglieder der Jury und die bisherigen Preisträger haben mich

gleichermaßen überzeugt, mich für das Vordenker Forum zu engagieren", erklärt

Claus Kleber. Er begründet sein Engagement: "Menschen, die gedanklich

vorangehen, sind wichtige Vorbilder, weil sie zugleich unsere Gesellschaft

insgesamt voranbringen. Vorbilder, und zwar die richtigen, sind in unserer

häufig von Orientierungslosigkeit geprägten Zeit wichtiger als jemals zuvor."