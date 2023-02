KLAR Partners unterstützt GMC-Instruments als Wachstumspartner, um ein führendes europäisches Test- und Messtechnikunternehmen aufzubauen

Nürnberg (ots) - Von KLAR Partners Limited ("KLAR Partners" oder "KLAR")

beratene Fonds tätigen durch die Partnerschaft mit GMC-Instruments GmbH

("GMC-Instruments" oder das "Unternehmen") ihre erste Beteiligung in den

industriellen Technologiesektor. GMC-Instruments ist ein führender Anbieter

essenzieller elektrischer Test- und Messlösungen mit Sitz in Deutschland.



GMC-Instruments bietet ein umfassendes Angebot an Messgeräten, Systemen,

Softwarelösungen und Dienstleistungen zur Prüfung und Zertifizierung der

elektrischen Sicherheit von technischen Anlagen, medizinischen und industriellen

Instrumenten, Kommunikations-, Transport- und Energieinfrastrukturen sowie zur

Optimierung von Stromqualität und Energieverbrauch an. Das Unternehmen, das

seine Produkte unter anderem über die renommierten Marken Gossen Metrawatt,

Seaward, Camille Bauer, Dranetz und Rigel Medical vertreibt, ist seit mehr als

100 Jahren führend in der elektrischen Sicherheitstechnik. Im Jahr 2022

erwirtschaftete GMC-Instruments einen Umsatz von ca. 120 Millionen Euro.