Eindhoven/Niederlande (ots) - "Wir sind mit prall gefüllten Auftragsbüchern ins

Jahr 2023 gestartet", freut sich Frank Verhage, CEO der niederländischen SALD BV

(Eindhoven). Der Spezialist für die Oberflächentechnologie "Spatial Atomic Layer

Deposition" (SALD) verzeichnet nach eigenen Angaben eine anhaltend hohe

Nachfrage aus der Industrie. "Wir erleben zunehmend, wie unsere mehrfach

patentierte Technologie zur spatialen Atomlagenabscheidung das Labor verlässt

und Eingang findet in die industrielle Fertigung", sagt Frank Verhage.



"Kernthemen für die Zukunft der Menschheit"





Mit dem Verfahren lassen sich im industriellen Maßstab Beschichtungen auftragen,die so dünn sind wie ein Atom. Der SALD-Oberflächenbeschichtung wird dasPotenzial zugeschrieben, zahlreiche Branchen grundlegend verändern zu können.Die Eindhover Technologieschmiede will sich allerdings zunächst vor allem aufeffiziente Solarzellen, ausdauernde Batterien und umweltfreundliche Verpackungenkonzentrieren. "Die bessere Nutzung der Solarenergie, die Verbesserung derBatterietechnologie und nachhaltiges Packaging stellen Schlüsselmärkte für denSALD-Einsatz dar", erklärt CEO Frank Verhage.Er fügt hinzu: "Es sind durchweg auch Kernthemen für die Zukunft der Menschheit.Wenn es gelingt, die Strahlkraft der Sonne viel effizienter als heute in Stromumzuwandeln und diesen in Batterien mit einem Vielfachen der heutigen Kapazitätzu speichern, wären unsere derzeitigen Energieprobleme gelöst. Das gehtnaturgemäß nicht von heute auf morgen, aber die SALD-Technologie ist einentscheidender Katalysator auf diesem Weg. In der Verpackungsindustrie lassensich dank SALD luftdichte Barriereschichten erzeugen, die die Haltbarkeiterhöhen und den Einsatz von Kunststoffen überflüssig machen."SALD ( http://www.spatialald.com ) hat mit "Spatial Atomic Layer Deposition" einweltweit einzigartiges, patentiertes Verfahren entwickelt, im industriellenMaßstab Beschichtungen aufzutragen, die so dünn sind wie ein einziges Atom.Diese Atombeschichtungen werden ganze Industrien revolutionieren, darunter dieHerstellung von Batteriezellen für Autos und Smart Devices, dieTextilwirtschaft/Mode und die Solarenergiebranche.