Erneute Auszeichnung K-Classic Mineralwässer DLG Gold prämiert (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Das Testzentrum Lebensmittel der Deutschen

Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat die Mineralwässer der Kaufland-Eigenmarke

K-Classic in den Sorten Classic, Medium und Still mit der goldenen

DLG-Prämierung ausgezeichnet - und das bereits zum 13. Mal in Folge.



"Die Qualität der von uns angebotenen Produkte steht für uns an erster Stelle,

das gilt natürlich insbesondere für unsere Eigenmarken. Die erneute

DLG-Prämierung in Gold ist für uns daher die Bestätigung unserer täglichen

Arbeit, unsere Eigenmarken für unsere Kunden so attraktiv wie möglich zu

machen", sagt Tobias Stricker, Leiter Einkauf Getränke International bei

Kaufland.