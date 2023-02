Yanfeng erhält erneut Leadership-Status von CDP für globalen Einsatz beim Klimaschutz / CDP bestätigt die Performance von Yanfeng zum zweiten Mal mit einem A- (FOTO)

Shanghai (ots) - Yanfeng, einer der weltweit führenden Automobilzulieferer,

wurde kürzlich vom Carbon Disclosure Project (CDP) mit einem "A-"-Rating

ausgezeichnet. Das Unternehmen wurde vom CDP zum zweiten Mal in Folge mit einem

A- für seine Maßnahmen gegen den Klimawandel und die Transparenz seiner Angaben

im Jahr 2022 bewertet. Insgesamt wurden fast 15.000 Unternehmen auf der

Grundlage von Daten bewertet, die sie an die Organisation übermittelt haben.

Yanfeng erhielt außerdem eine Auszeichnung für "Environmental Leadership" von

CDP China.



CDP ist eine gemeinnützige Organisation, die ein globales Offenlegungssystem

betreibt, um Investoren, Unternehmen, Städte, Staaten und Regionen in die Lage

zu versetzen, ihre Umweltauswirkungen zu steuern. Jedes Jahr werden mehrere

tausend Unternehmen weltweit hinsichtlich ihres strategischen Ansatzes im Umgang

mit den Herausforderungen des Klimawandels analysiert und ihre

Klimamanagement-Aktivitäten anhand einer umfassenden Liste von Kriterien

bewertet. Das jährliche CDP-Verfahren zur Offenlegung und Bewertung von

Umweltdaten ist weithin als Goldstandard für die Umwelttransparenz von

Unternehmen anerkannt.





"Wir bei Yanfeng bemühen uns um einen proaktiven Ansatz zur Minderung vonKlimarisiken. Diese Bewertung bestärkt uns darin, dass wir auf dem richtigen Wegsind", sagt Gunnar Büchter, Vice President of Global Sustainability bei Yanfeng."Wir legen großen Wert darauf, verschiedene Möglichkeiten zur Reduzierungunseres CO2-Fußabdrucks und zur Steigerung unserer Nachhaltigkeit zu verfolgen.Unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner sind sehr motiviert, sich für die Umwelteinzusetzen. Ich bin stolz auf das, was das Team erreicht hat, und darauf, dasswir Jahr für Jahr weitere Fortschritte erzielen."Yanfeng verbesserte seine Ergebnisse bei der Einbindung der Wertschöpfungsketteund den klimabezogenen Anforderungen an die Zulieferer sowie bei den Zielen zurSteigerung des kohlenstoffarmen Energieverbrauchs oder der Produktion.Yanfeng - ein Vorreiter in seiner VergleichsgruppeYanfeng begann vor fünf Jahren mit der Berichterstattung und hat sein Ratingseitdem deutlich verbessert. Das Unternehmen ist im Bereich der Herstellung vonKunststoffprodukten tätig und ist auch führend unter den vergleichbarenUnternehmen in seiner Gruppe. Yanfeng erhielt ein "A-"-Rating, das imLeadership-Bereich angesiedelt ist. Dies ist deutlich besser als der regionaleasiatische Durchschnitt von C und der Durchschnitt des BereichsKunststoffproduktion von C."Als unternehmensweites Ziel für die Kohlenstoffneutralität haben wir unsvorgenommen, bis 2030 100 % unseres gesamten Energieverbrauchs aus erneuerbarenEnergiequellen zu decken", so Büchter.Alle europäischen Werke haben bereits Anfang 2022 auf erneuerbare Energienumgestellt, und auch andere Regionen haben die Nutzung erneuerbarerEnergiequellen erhöht. Deutliche Fortschritte wurden in China erzielt.Bereits Ende 2021 stammten insgesamt 30 % der benötigten Energie auserneuerbaren Energien.Über CDPDas CDP ist eine globale gemeinnützige Organisation, die Unternehmen, Städten,Staaten und Regionen eine Plattform bietet, um über ihre Auswirkungen auf dasKlima, die Entwaldung und die Wassersicherheit zu berichten. Die Weltwirtschaftbetrachtet das CDP als den Goldstandard der Umweltberichterstattung. Es verfügtüber den weltweit umfangreichsten Datensatz, wie Unternehmen, Städte, Staatenund Regionen ihre Umweltauswirkungen messen, verstehen und behandeln. Ziel istes, die Umweltberichterstattung zum Mainstream zu machen und detaillierteEinblicke und Analysen zu liefern, um die dringend notwendigen Maßnahmen füreine klimasichere, entwaldungsfreie und wassersichere Welt voranzutreiben.Über YanfengYanfeng ist ein weltweit führender Automobilzulieferer, der sich auf automobilesInterieur, Exterieur, Sitze, Cockpit-Elektronik und passive Sicherheitssystemekonzentriert. Das Unternehmen beschäftigt global rund 67.000 Mitarbeiter an über240 Standorten. Das technische Team von 4.200 Experten ist in 10 Forschungs- undEntwicklungszentren und anderen regionalen Büros tätig und verfügt überumfassende Kompetenzen, einschließlich Engineering und Softwareentwicklung,Design und Testvalidierung. Yanfeng ist auf Smart-Cabin-Konzepte (Konzepte fürintelligente Fahrgasträume) und Leichtbautechnologien spezialisiert undunterstützt Automobilhersteller dabei, mit marktführenden Innenraumlösungen dieMobilität der Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.yanfeng.com .