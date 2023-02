Die Zinserwartungen steigen aktuell ebenso wie die Sorgen vor einer Rezession. Beides gilt eigentlich als Belastungsfaktor für das Edelmetall Silber. Tatsächlich wies der Kurs von Mitte Juni 2021 bis Anfang September 2022 eine schwächere Phase aus. Die Kursentwicklung entsprach in dieser Zeitspanne jener von Gold. Der Unterschied ist die höhere Volatilität beim Silberkurs. Ab 18. Oktober 2022 bildete der Silberkurs eine Aufwärtssequenz aus, die ab 20. Dezember am Kernwiderstand bei 24,42 USD in eine Seitwärtsrange überging. Diese Seitwärtsrange dauerte bis zum 2. Februar 2023. Eine erneut aufkommende Zinsangst der Marktteilnehmer sorgte am 3. Februar für einen Kurseinbruch im Ausmaß von rund 5 Prozent. In den vergangenen Tagen präsentierte sich der Kurs etwas angeschlagen.

Zum Chart