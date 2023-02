Nach dem tiefen Fall des Euro Bund-Futures von der einstigen Hürde um 179,62 Euro auf einen Tiefstand von 132,60 Euro Anfang dieses Jahres endete die steile Abwärtsbewegung, stattdessen setzt eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen 132,60 und grob 143,18 Euro ein. Diese besteht bereits seit Ende September 2022 und sieht zudem ziemlich zerpflückt aus. Ein etwas schärferer Blick zeigt zunächst mit den aktuellen und den Vorwochentiefs auf einer sehr kurzen Zeitebene einen potenziellen Doppelboden im Bereich von 135,59 Euro auf. Zusammen mit den Kursausschlägen aus Oktober letzten Jahres auf 134,02 Euro könnte sich durchaus eine größere inverse SKS-Formation durchsetzen. Noch allerdings ist der aktuelle Handelsbereich als neutral zu bewerten, auch gehen hieraus noch keine nachhaltigen Impulse hervor.

Anzeichen auf größere Trendwende

Sollte sich der junge Doppelboden im Bereich der aktuellen Wochentiefs durchsetzen und der Euro Bund-Future wieder über 136,75 Euro anspringen, wäre dies ein erstes Zeichen auf eine zwischengeschaltete Erholung an 137,38 und darüber in den Bereich von 138,60 Euro. Größere Anzeichen auf einen Bodenbildungsprozess würde dagegen erst ein Kurssprung über 140,73 Euro liefern. In diesem Szenario könnten dann Zugewinne an 143,18 Euro bevorstehen. Aber erst über diesem Niveau würde die inverse SKS-Formation deutlichen Auftrieb erhalten und eine mittelfristige Trendwende herbeiführen können. Unterhalb der aktuellen Wochentiefs würden dagegen weitere Abschläge auf 134,99 Euro und darunter sogar 132,60 Euro drohen.