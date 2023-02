Guangming wird mit deutschen und französischen Unternehmen kooperieren

Die Delegation unter der Leitung von Cai Ying, Parteichef des Bezirks, kam am 7. Februar in Paris an und nahm am 10. Februar an einer Investitionsförderungskonferenz in Berlin teil. Die nächste Station der Delegation nach Deutschland ist die Schweiz.

Auf der Konferenz stellte Cai das Geschäftsumfeld und die industrielle Entwicklung von Guangming vor und hatte persönliche Unterredungen mit Vertretern der chinesischen Botschaft in Deutschland, dem deutschen Bundesverbands für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft (BWA), dem Global Sensors Competence Center (GSCC) und 20 europäischen Sensorunternehmen.

Michael Schumann, Vorsitzender des BWA, sagte, dass sowohl Deutschland als auch China wichtige Industrieländer sind, zwischen denen eine solide Grundlage für Zusammenarbeit besteht. Trotz der Pandemie hat der bilaterale Handel der Länder neue Höchststände erreicht. Shenzhen wird als Wirtschaftszentrum Chinas die deutsche Wirtschaft in Bezug auf Technologie, Marktentwicklung und Lieferketten komplementieren. Schumann sagte, er hoffe, dass mehr deutsche Unternehmen durch die Anstrengungen der Guangming-Regierung in eine effektive Zusammenarbeit mit Guangming und Shenzhen eingebunden werden.

Zwischen Guangming und der Diribo GmbH, der weltweit größten digitalen Plattform für die Branche der intelligenten Sensoren, wurde ein Rahmenvertrag über eine strategische Zusammenarbeit unterzeichnet. Die Diribo GmbH wird ihre Shenzen- und GSCC-Hauptniederlassungen in Guangming errichten und so die technische Kommunikation, den Handel und die Ressourcen zu erweitern, um im Bereich intelligente Sensoren eine Brücke zwischen China und Europa zu schlagen und Beratungsdienstleistungen für die Entwicklung von intelligenten Sensoren in Guangming anzubieten.

Darüber hinaus haben mehrere Unternehmen im Bereich Sensoren dem GSCC die Zustimmung gegeben, seine Geschäfte in China auszuweiten. Sie beabsichtigen außerdem, an Projekten wie dem Bau von intellienten Städten (Smart Cities) teilzunehmen.

Cai sagte, dass Guangming als zentraler Bereich für die Entwicklung intelligenter Sensoren in Shenzhen ein komplettes System in Bezug auf Politik, Industrieflächen, unterstützende Einrichtungen und industrielle Ballungsgebietet aufgebaut hat.