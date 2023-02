Traction Uranium erhält vom Umweltministerium von Saskatchewan Bohrgenehmigungen für das Konzessionsgebiet Key Lake South

14. Februar 2023, Calgary, AB / IRW-Press / - Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen und UGreenco Energy Corp. vom Umweltministerium von Saskatchewan die Genehmigungen für (i) Diamantbohrungen, (ii) Bohrlochuntersuchungen, (iii) die Erschließung von Wegen sowie (iv) ein temporäres Arbeitslager (zusammen die „Genehmigungen“) für das bevorstehende 2.000 Meter umfassende Winter-Diamantbohrprogramm 2023 des Unternehmens auf dem Konzessionsgebiet Key Lake South („Konzessionsgebiet KLS“) erhalten haben. Die Genehmigungen sind bis zum 31. Juli 2024 gültig.

Lester Esteban, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: „Seitdem unser Team eine hochgradige Uranmineralisierung (siehe Pressemeldung vom 14. November 2022) in „schwarzem Boden“ emittelt und eine neue radioaktive Anomalie, den „radioaktiven Sumpf“, entdeckt hat, haben wir Vorkehrungen getroffen, um die Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet KLS wiederaufzunehmen. Mit dem Erhalt der Bohrgenehmigungen vom Umweltministerium von Saskatchewan kommen wir der vollständigen Genehmigung unseres Winterbohrprogramms 2023 auf dem Konzessionsgebiet KLS einen Schritt näher.“

Über das bevorstehende Bohrprogramm auf KLS:

Die Phase-1-Diamantbohrungen umfassen planmäßig 2.000 Bohrmeter und zielen auf Gebiete mit extremen Urananomalien an der Oberfläche ab, einschließlich der „schwarzem Boden“-Anomalie, des „radioaktiven Sumpfes“ und des 1973 kartierten „Athabasca-Sandsteins“ (Quelle: Assessment Report 74H04-001, Saskatchewan Mineral Assessment Database [SMAD]). Die meisten Bohrziele befinden sich am Rande des breiten Gravitationstiefs, die in der bodengestützten Gravitationsmessung im Jahre 2022 identifiziert wurden (siehe Abbildung 1).

Über den „schwarzen Boden“ und den „radioaktiven Sumpf“:

Bei den bisher unbekannten radioaktiven Anomalien, die das Explorationsteam von Traction während des Bodenprogramms 2022 entdeckte (siehe Pressemitteilung vom 27. September 2022), handelt es sich um den „radioaktiven Sumpf“ und den „schwarzen Boden“. Die Beprobung des „schwarzen Bodens“, wo der Bodenhorizont eine beobachtete Mächtigkeit von etwa 30 Zentimetern aufwies, lieferte 0,93 Gew.-% U308, 1180 ppm Kobalt, 625 ppm Nickel und 196 ppm Bor (siehe Pressemitteilung vom 14. November 2022). Weitere Probenahmen sind erforderlich. Der „radioaktive Sumpf“ ist im Winter gefroren und zugänglich. Er beherbergt möglicherweise Urananomalien, die dem „schwarzen Boden“ ähnlich sind. Ein Programm zur Untersuchung der Deckschichten wird in Betracht gezogen, um die Uranmineralisierung nahe der Oberfläche in den Deckschichten/Geschiebemergel zu überprüfen.