Sprit für 99,9 ct entlang der Transport-Routen / OG Clean Fuels bietet im Lkw-Basisnetz regenerativen Kraftstoff besonders günstig an (FOTO)

Verden (ots) - An Lkw-geeigneten Tankstellen entlang der deutschen

Hauptverkehrsadern bietet OG Clean Fuels regeneratives Bio-CNG für 99,9 Cent pro

Kilogramm an. Der günstige Kraftstoff-Preis ist ein weiterer Schritt beim Ausbau

des OG-Basisnetzes für Lkw mit regenerativen Antrieben. Der Preis gilt ab dem

15. Februar 2023.



An 17 Tankstellen im deutschen Lkw-Basisnetz verkauft OG Clean Fuels ab dem 15.

Februar 2023 regeneratives Bio-CNG für 99,9 ct/kg. Kunden aus den Branchen

Transport und Logistik will OG damit den Umstieg von fossilem Diesel auf

regeneratives Bio-CNG erleichtern. Das Unternehmen baut sein Basisnetz an

Lkw-geeigneten Tankstellen entlang der überregionalen Transport-Routen in

Deutschland gezielt aus. An vier weiteren Lkw-Tankstellen gibt es Bio-CNG für

119,9 ct/kg. Der deutsche Marktführer beim Betrieb von CNG-Tankstellen verfügt

aktuell über rund 120 öffentliche CNG-Tankstellen und bietet damit Kunden auch

abseits der Hauptverkehrsadern die Möglichkeit zum Nachtanken der Lkw. In

Absprache mit regionalen Ankerkunden errichtet und betreibt OG dort

CNG-Tankstellen, wo Bedarf besteht.