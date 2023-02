Sterbefallzahlen im Januar 2023 um 13 % über dem mittleren Wert der Vorjahre

WIESBADEN (ots) - Im Januar 2023 sind in Deutschland nach einer Hochrechnung des

Statistischen Bundesamtes (Destatis) 98 632 Menschen gestorben. Diese Zahl liegt

13 % oder etwa 11 000 Fälle über dem mittleren Wert (Median) der Jahre 2019 bis

2022 für diesen Monat. Die Grippewelle hat laut Influenza-Wochenbericht des

Robert Koch-Instituts (RKI) kurz vor dem Jahreswechsel ihren Höhepunkt

überschritten. Auch die Zahl der COVID-19-Todesfallzahlen erreichte zu dieser

Zeit erneut ein zwischenzeitliches Maximum. Im Zuge des Abklingens dieser Wellen

sind auch die gesamten Sterbefallzahlen zu Jahresbeginn zurückgegangen. In der

1. Kalenderwoche des Jahres 2023 (2. bis 8. Januar) lagen die Sterbefallzahlen

noch sehr deutlich über dem mittleren Wert der vier Vorjahre (+26 % oder +5 191

Fälle). Bis zur 4. Kalenderwoche (23. bis 29. Januar) ist die diese Differenz

auf +3 % oder +622 Fälle gesunken.



COVID-19-Todesfallzahlen zu Jahresbeginn deutlich gesunken





Ein Vergleich der gesamten Sterbefälle mit der Zahl der beim RKI gemeldetenCOVID-19-Todesfälle nach Sterbedatum ist derzeit bis einschließlich der 3.Kalenderwoche 2023 (16. bis 22. Januar) möglich. Beim RKI wurden bislang 384COVID-19-Todesfälle mit Sterbedatum in dieser Woche gemeldet. Die gesamtenSterbefallzahlen lagen zeitgleich um 1 500 Fälle oder 8 % über dem mittlerenWert der vier Vorjahre. In den letzten beiden Kalenderwochen des Vorjahres gabes noch jeweils mehr als 1 000 COVID-19-Todesfälle - im Januar 2023 sind dieseZahlen somit deutlich zurückgegangen.Erhöhte Sterbefallzahlen zu Monatsbeginn auch in vielen anderen europäischenLändernDas EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen ordnetBefunde zur Übersterblichkeit auf Basis einer eigenen Hochrechnungunvollständiger Meldungen und eines eigenen Übersterblichkeitskonzeptseuropaweit vergleichend ein. Zu Monatsbeginn des Januar 2023 wurde dort in fastallen europäischen Ländern zumindest eine moderate Übersterblichkeit ("moderateexcess") festgestellt. Sowohl die Zahl betroffenen Länder als auch das Ausmaßder Übersterblichkeit haben sich im Laufe des Monats deutlich reduziert.Methodische Hinweise zu den Sterbefallzahlen für Deutschland:Grundlage der Sonderauswertung für die Jahre 2022 und 2023 sind erste vorläufigeDaten (Rohdaten). Dabei handelt es sich zunächst um eine reineFallzahlauszählung der eingegangenen Sterbefallmeldungen aus den Standesämternohne die übliche Plausibilisierung und Vollständigkeitskontrolle der Daten.Durch gesetzliche Regelungen zur Meldung von Sterbefällen beim Standesamt undUnterschiede im Meldeverhalten der Standesämter an die amtliche Statistik sind