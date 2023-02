T. Rowe Price Investor-Update – Der Kampf gegen den ETF-Boom! Mit 4% Dividende ein Kauf?

Das Geschäftsmodell in aller Kürze

“Our vision is to be a premier global active asset manager” lautet das selbstbewusste Firmencredo der T. Rowe Price Group. Als Vermögensverwalter bietet T. Rowe Price (Börsenticker TROW) seinen Kunden eine breite Palette an diversen Investmentfonds, Finanzprodukte für die Altersvorsorge wie z.B. Individual Retirement Accounts, Kontoverwaltung oder staatlich geförderte College-Sparplänen an. Das Angebot richtet sich an gutverdienende Privatkunden und institutionelle Anleger sowie an Finanzinstitute, die die Investmentfonds und Finanzprodukte an die Endkunden weitervertreiben.

Während die kostengünstigen Exchange Traded Funds (ETFs) im Zeitalter des passiven Investierens seit Jahren im Trend liegen, forciert TROW mit seinen aktiv gemanagten Produkten quer durch alle Asset-Klassen wie Aktien, Anleihen oder Multi-Asset einen gänzlich anderen Weg. Die aus Baltimore stammende Investmentgesellschaft zeichnet sich durch eine historisch starke Verankerung mit dem institutionellen Finanzbereich wie Pensionsfonds, Versicherungen und andere Finanzinstitute aus und bietet daher überwiegend klassische Finanzprodukte an.

Von zentraler Bedeutung in der Vermögensverwaltung sind die sogenannten Assets Under Management (AUM), die das Volumen der verwalteten Kundengelder beziffern. Gemessen an den AUM reiht sich T. Rowe Price mit 1,27 Billionen US-Dollar (USD) per 31.12.2022 in den illustren Kreis der weltweit Top-20 Vermögensverwalter ein.

T. Rowe Price im Überblick (Quelle: Business Update 2022, S. 4)

Im Jahr 1986 ging T. Rowe Price an die Börse und seit 2018 übertrifft das Unternehmen konstant die Marke von einer Billion USD an verwaltetem Vermögen. Dabei entfallen zwei Drittel der verwalteten Kundengelder auf Anlageprodukte im Bereich der Vorsorge. Aufgrund dieses hohen Anteils weisen einige Analysten auf den zukünftigen Kapitalabflusses aufgrund der Pensionsantritte der „Baby-Boomer“-Generation hin.