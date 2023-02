LithiumBank veröffentlicht Details zu seiner Erschließungsstrategie für das Projekt Kindersley in Saskatchewan

- Lithiumsolekonzentrationen von über 70 mg/l, die eine großformatige Solegewinnung mit anschließender Reinjektion in Aussicht stellen

- Umfangreiche Produktionsdaten, die auf große Solevolumina hindeuten

- Ehemals produktive Bohrungen und Infrastruktur vor Ort

Auf Grundlage dieser Kriterien hat LithiumBank staatliche Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von 111.282 Acres erworben (siehe Abbildung 1).

Zielbereich des LKLP ist die Formation Duperow, die aus strategischer Sicht der Formation Leduc in der kanadischen Provinz Alberta gleichgestellt ist. Dort befinden sich die unternehmenseigenen Projekte Boardwalk und Park Place. Die Formation Duperow erstreckt sich über die Lithiumregion im Süden von Saskatchewan und variiert in ihrer Mächtigkeit zwischen 150 und 300 Metern. In dieser Formation wurden Proben mit einem Lithiumgehalt zwischen 70 und 190 mg/l ermittelt, die zu den höchsten gemeldeten Lithiumsolewerten in Westkanada zählen.

Wichtige Eckdaten zum LKLP

- Projektgröße: 111.282 Acres, staatliche Mineralkonzessionen (174 Einheiten)

- Erschließungsstatus: Charakterisierung der Lagerstätte

- Nächster Meilenstein: NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung in weniger als 6 Monaten

- Anhand von Proben ermittelte Lithiumwerte der Lagerstätte: 70 - 81 mg/l Li

- Mächtigkeit der Lagerstätte: bis zu 300 Meter, der mächtigste Teilabschnitt der Formation Duperow befindet sich in Süd-Saskatchewan

- Modelliertes Solevolumen: 3,89 Mio. m3 mit 6 % Porosität

- Tiefe bis zur ausgebildeten Lagerstätte: 1.100 Meter

- Kein H2S bzw. keine nennenswerten Kohlenwasserstoffe im Bereich der Lagerstätte

- Matrix Solutions Inc. wurde am 23. Februar 2022 mit der Erstellung einer Charakterisierungsstudie und Ressourcenschätzung für die Lagerstätte beauftragt

LKLP ist das am weitesten erschlossene Projekt des Unternehmens in Saskatchewan. Es profitiert von einer bedeutenden historischen Öl- und Gasinfrastruktur, einschließlich früherer produktiver Bohrungen, ganzjährig befahrbarer Straßen und der Nähe zu Strom- und Gasversorgungsleitungen, sowie von der Tatsache, dass es sich um staatliche Konzessionsflächen handelt. Es sind daher keine Lizenzgebühren zu entrichten bzw. anderweitige Auflagen zu erfüllen wie bei privatem Grundbesitz in anderen Teilen der Region. Optimistisch stimmen LithiumBank auch die positiven Ergebnisse der Lithiumsoleproben, die von benachbarten Betreibern entnommen wurden. Das Unternehmen plant daher weitere Investitionen in das LKLP.

LithiumBank verfasste im November 2022 einen hydrogeologischen Bericht für das LKLP (siehe Pressemeldung vom 9. November 2022) und beauftragte nach dem erfolgreichen Verlauf von Testarbeiten mit Solebeprobung und Mineralverarbeitung die Firma Matrix Solutions mit der Erstellung einer ersten NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung.

LithiumBank plant weitere Tests, Probenahmen und Analysen im Bereich der LKLP-Lagerstätte und wird anhand der entsprechenden Ergebnisse eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) durchführen, die voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023 fertiggestellt wird. Die Analyse beinhaltet folgende Teilschritte:

- Testarbeiten mit direkter Lithiumextraktion („DLE“)

- Chemische Analyse und Charakterisierung der Sole

- Fließeigenschaften des Reservoirs

- Erschließungsstrategie des Reservoirs

- Verfügbarkeit der Infrastruktur

- Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung

- Finanzmodellierung

„Im Jahr 2023 werden wir von LithiumBank uns voraussichtlich auf die Erschließung unserer Vorzeigeprojekte Boardwalk und Park Place in Alberta konzentrieren. Seit wir aber sämtliche Rechte an den LKLP-Claims auf staatlichem Gebiet erworben haben, stimmen uns auch die dort durchgeführten Modellierungen und technischen Planungsarbeiten sowie die Ergebnisse, über die uns Mitbewerber aus ihren größtenteils auf Privatgrund befindlichen Konzessionen berichten, sehr optimistisch“, so Rob Shewchuk, der bei LithiumBank als CEO und Director verantwortlich zeichnet. „Aus unserer Sicht ist das LKLP dank seiner Lage auf staatlichem Grundbesitz, wo keine größeren Belastungen durch Arbeitsauflagen, Lizenzgebühren, Ertrags- und Geheimhaltungspflichten wie bei privatem Grundbesitz anfallen, bestens für eine rasche Erschließung gerüstet. Außerdem hoffen wir auf eine gute Zusammenarbeit mit der Provinz Saskatchewan und anderen Interessengruppen, um eine faire Pooling-Vereinbarung für gemeinsame Lithiumsolelagerstätten zu treffen. Abgesehen vom LKLP ist unser Gesamtportfolio an Lithiumkonzessionen auf staatlichem Grund das umfassendste, das jemals von einem Unternehmen im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Grundstücksverkaufs in Saskatchewan erworben wurde. Bemerkenswert ist auch, dass die Firma Prairie Lithium – einer unserer Mitbewerber, dessen Claims an unsere südliche gelegene Konzession grenzen – vor kurzem seinen Verkauf an Arizona Lithium für 70,5 Millionen Dollar (Barzahlung und Aktien) bekannt gegeben hat. Als diversifizierter Lithiumentwickler, der in mehreren Gebieten tätig ist, erwägt LithiumBank im Rahmen seiner strategischen Planung für das Portfolio in Saskatchewan auch die Möglichkeit strategischer Partnerschaften und Joint Ventures.“

Abbildung 1: Das Lithiumsoleprojekt Kindersley von LithiumBank

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Kevin Piepgrass (Chief Operations Officer, LithiumBank Resources Corp.) geprüft und genehmigt. Kevin Piepgrass ist Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of British Columbia (APEGBC) und gilt als qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Piepgrass erklärt sich mit der Aufnahme der Daten in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, einverstanden.

Über LithiumBank Resources Corp.

LithiumBank Resources Corp. ist ein Erschließungsunternehmen, das drei verschiedene Projekte in Bezirksgröße mit Schwerpunkt auf mit Lithium angereicherter Sole im Westen Kanadas vorantreibt, bei denen eine kohlenstoffarme, schnelle DLE-Technologie eingesetzt werden kann. LithiumBank besitzt derzeit über 3,6 Millionen Acres an staatlichen Mineralkonzessionen, davon 3,33 Millionen Acres in Alberta und 336.000 Acres in Saskatchewan. LithiumBanks Mineralansprüche sind strategisch über bekannten Lagerstätten positioniert, die eine einzigartige Kombination aus Größe, Gehalt und außergewöhnlichen Durchflussraten bieten, die für eine groß angelegte direkte Lithium-Soleproduktion erforderlich sind.

Kontakt:

Rob Shewchuk

CEO & Director

rob@lithiumbank.ca

(778) 987-9767

