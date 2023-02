Während Nevgold Corp. (WKN A3CTE1 / TSXV NAU) auf seinem Nutmeg Mountain-Projekt bereits bohrt, soll die erste Runde der Bohrungen des Jahres 2023 auf dem Limousine Butte-Projekt in Nevada in Kürze beginnen. Nach dem erfolgreichen Bohrprogramm des vergangenen Jahres will das Unternehmen seine Aktivitäten nun zudem erheblich ausweiten.

2022 hatte Nevgold ein Bohrprogramm von 10.000 Metern auf Limousine Butte durchgeführt. Dazu gehörten sowohl Infill-Bohrungen als auch Bohrungen zur Ausweitung der Ressourcen in den Zonen Resurrection Ridge und Cadillac Valley, während Nevgold auf Cadillac Valley South Explorationsbohrungen durchführte. Insgesamt stieß man immer wieder auf mächtige Abschnitte oberflächennaher Oxidvererzung und konnte die bekannte Vererzung erheblich ausweiten sowie neue, vielversprechende Ziele identifizieren.

Allerdings hat die Gesellschaft für Limousine Butte bisher nur die Genehmigung für Bohrungen in einem Gebiet von rund sechs Hektar. Jetzt aber, teilt Nevgold mit, hat man einen „Exploration Plan of Operations“ (EPO) bei den Behörden, dem Bureau of Land Management, eingereicht, bei dessen Genehmigung man dann auf einer Fläche von insgesamt rund 81 ha sowohl Explorations- als auch Bestimmungsbohrungen vornehmen kann.

In Vorbereitung auf die Genehmigung des EPO aktualisiert Nevgold derzeit das geologische Modell des Projekts mit den Daten auf dem Bohrprogramm 2022. Dabei hatte die Gesellschaft zahlreiche Bohrziele identifiziert, die laut Nevgold das Potenzial beinhalten, die bekannte Goldvererzung in den Zonen Resurrection Ridge und Cadillac Valley sowohl genauer zu bestimmen als auch auszuweiten. Darüber hinaus bestimmte man zahlreiche, aussichtsreiche Explorationsziele in Bereichen des Projekts, zu denen man gemäß der bislang bestehenden Explorationsgenehmigung keinen Zugang hatte. Sind die geologische Neuinterpretation sowie die genaue Bestimmung der Ziele abgeschlossen, so Nevgold, sollen die Bohrungen auf Limousine Butte umgehend beginnen.

Teil des EPO waren übrigens auch wichtige, grundlegende Studien zu Auswirkungen der Explorationsaktivitäten auf Natur und Kultur der Region, die Nevgold 2022 abschloss und die dem Unternehmen zufolge darauf hindeuten, dass das Projekt in einem Gebiet liegt, in dem ein nur geringes Risiko besteht, dass Auswirkungen auf Umwelt- oder Kulturressourcen erfolgen könnten. Diese Studie dürften zudem auch in der weiteren Entwicklung des Projekts von Bedeutung sein.

Limousine Butte liegt nach Ansicht von Nevgold im Zentrum eines aufstrebenden Bergbaudistrikts und kontrolliert mehr als 20 Kilometer eines insgesamt rund 30 Kilometer langen Trends mit zahlreichen, unterschiedlichen Mineralisierungsarten und Metallen, darunter Gold, Silber, Kupfer und Zink. Zuletzt, in den letzten 12 Monaten, waren in der Umgebung des Projekts verstärkte Aktivitäten großer Minenkonzerne zu beobachten, so das Unternehmen. So wurden beispielsweise auf den Projekten von Freeport-McMoran (WKN 896476) und Centerra Gold (WKN A0B6PD), die im Südwesten bzw. im Nordosten an Limousine Butte grenzen, Bohrungen durchgeführt. Freeport, nahm dabei Tiefenbohrungen vor, mit denen der US-Konzern auf ein potenziell sehr großes, mögliches Kupfer- und Goldsystem testet. Freeport hat bereits Parallelen zwischen Butte Valley und anderen Projekten gezogen, darunter Grasberg, die neuntgrößte Kupfermine der Welt in Indonesien und Bingham Canyon in Utah, die Nummer 18 der Kupferminen weltweit.

Fazit: Nevgold-CEO Brandon Bonifacio erklärte vor einiger Zeit in einem Interview, dass man glaube, einen Weg gefunden habe, die historischen Vorkommen von Limousine Butte zu bestätigen und auf 1 bis 1,15 Mio. Unzen Gold oder mehr auszuweiten. Es bestehe sowohl laterales Ausweitungspotenzial entlang des rund 20 Kilometer langen Verwerfungstrends sowie in die Tiefe entlang potenzieller Zubringerstrukturen. Historische Bohrungen nämlich, seien nur in durchschnittliche Tiefen von rund 130 Metern vorgedrungen. Darüber hinaus, habe die Entdeckung Cadillac Valley South einen erheblich umfangreicheren Vererzungsabdruck, zumal das System offenbleibe und weiterwachse. Wir sind gespannt, wie weit Nevgold dieses Jahr auf Limousine Butte vorankommt und ob man erneut starke Bohrergebnisse präsentieren kann. Verlaufen dann auch die Aktivitäten auf Nutmeg Mountain nach Plan, könnte das Unternehmen dem erklärten Ziel, insgesamt Ressourcen von 3 Mio. Unzen Gold nachzuweisen, einen guten Schritt näherkommen. Wir bleiben an diesem riskanten aber vielversprechenden Explorer dran.

Jetzt den Goldinvest.de-Newsletter abonnieren

Goldinvest.de auf LinkedIn folgen



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Nevgold Corp. halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der Nevgold Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.