Die Rallye an den internationalen Aktienmärkten hielt seit Jahresanfang an, obwohl die Zinssorgen nicht abbrachen. Der S&P 500 liegt im Jahr 2023 um circa 8,2 Prozent höher, der DAX um knapp zehn Prozent. Doch es zeigte sich bereits vor den US-Verbraucherpreisdaten eine gewisse Zurückhaltung an den Märkten, die anhält.

Noch im Juni 2022 erreichte der US-Verbraucherpreisindex (CPI) seinen Jahreshöchststand bei rund neun Prozent. Gegen Ende des Jahres ging die Inflation zurück. "Wir haben in den vergangenen drei Monaten eher schwache Überraschungen erlebt", zitierte CNBC Mark Zandi, Chefökonom bei Moody's Analytics, im Vorfeld der Zahlen. Der jetzige Anstieg im Januar um einen halben Prozentpunkt ist für Zandi keine Überraschung. Im Jahresvergleich liegt die US-Inflation nun bei 6,4 Prozent.