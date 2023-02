Cypress.io gibt die Ernennung eines neuen Vorstandsmitglieds bekannt, des ehemaligen CEO von MongoDB, Max Schireson

ATLANTA, 14. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Cypress.io, das Front-End-Test-Framework der nächsten Generation für moderne Webanwendungen, freut sich, die Aufnahme von Max Schireson in seinen Vorstand bekanntgeben zu können. Schireson bringt seine Erfahrung und sein Fachwissen in der Technologiebranche bei Cypress.io ein und ist eine wertvolle Ergänzung für den Vorstand.

Max Schireson ist ein erfahrener Technologie-Manager mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Branche und ist derzeit Betriebspartner bei Battery Ventures, einem Investor von cypress.io. Zuvor war Schireson CEO von MongoDB, dem führenden Open-Source-Datenbankunternehmen. Unter seiner Führung steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um das 30fache, vergrößerte das Team um das 15fache, beschaffte mehr als 230 Millionen USD an Finanzierungsmitteln und etablierte MongoDB als die am häufigsten genutzte NoSQL-Datenbank.