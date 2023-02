(Wiederholung. Im Titel wurde ein Tippfehler korrigiert: "Kampfjets". Der Titel wurde zudem in der Länge angepasst ("Kiews" statt: "der Ukraine").)

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Niederlande schließen eine Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine nicht aus. Es stimme, dass die Ukrainer F-16 bei ihrem Land angefragt hätten, sagte Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren am Dienstag am Rande eines Treffens der internationalen Kontaktgruppe für Waffenlieferungen an die Ukraine in Brüssel. Man nehme diesen Wunsch "sehr ernst".