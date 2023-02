DZ BANK stuft KWS Saat auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von KWS Saat von 73 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Das operative Geschäft läuft noch runder als von uns erwartet, wobei speziell das Expansionstempo in Brasilien beeindruckt", schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positivsieht er auch die "Comeback-Ansätze" im Gemüse-Geschäft sowie sanfte Anzeichen einer regulatorischen Erleichterung in der EU - Stichwort: Grüne Gentechnik./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2023 / 13:39 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2023 / 14:17 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

