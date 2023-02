Mastermind 2023 Event von CopeCart war ein voller Erfolg (FOTO)

Berlin (ots) - Vom 6. bis 7. Januar veranstaltete CopeCart, ein deutsches

Software-Unternehmen, im Park Hyatt Hotel in Dubai die Mastermind 2023 - eine

exklusive Veranstaltung mit ausgewählten Gästen, die Unternehmern die

Möglichkeit bot, ihren Erfolg durch intensiven Austausch auf hohem Niveau weiter

zu steigern. Die Veranstaltung, ausgerichtet in den schönsten Locations in

Dubai, stieß bei den Teilnehmern auf großen Zuspruch.



Dr. Michael Kloep, Global CEO bei CopeCart: "Die Veranstaltung war ein voller

Erfolg! Wir durften uns nicht nur über eine rege Teilnahme an unserem Event,

sondern auch über durchweg positive Rückmeldungen vonseiten aller Beteiligten

freuen. Unser Team hat grandiose Arbeit geleistet - auch darauf bin ich sehr

stolz."