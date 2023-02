Unitas Foundation veröffentlicht Whitepaper zum ersten "vereinheitlichen" Stablecoin-Protokoll

Singapur und NEU-DELHI und Taipei (ots/PRNewswire) - Unitas Foundation

(http://unitas.foundation/) definiert eine neue Kategorie von Stablecoins -

vereinheitlichte Stablecoins , die als Rechnungseinheiten für Währungen von

Schwellenländern dienen. Ihr Whitepaper Unitas: A Decentralized, Exogenously

Over-Reserved, USD-Denominated Unitized Stablecoin Protocol for Emerging Markets

(https://resources.unitas.foundation/whitepapers) wird in sechs Sprachen

veröffentlicht: Englisch, traditionelles und vereinfachtes Mandarin, Japanisch,

Koreanisch und Spanisch.



Die vereinheitlichten Stablecoins von Unitas sind dezentralisiert und mit

exogenen USD-Stablecoins (z. B. USDT, USDC, Dai usw.) überreserviert;

Unitas-Stablecoins sind an die Währungen der Schwellenländer gekoppelt.