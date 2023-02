Günstiger, kleiner, älter - welche Immobilien die Deutschen 2022 gekauft haben

München (ots) -



- Neuer Interhyp-Immobilienpreis-Index zeigt: Preise sinken weiter

- Kaufzurückhaltung und Trend zu kleineren und älteren Immobilien in günstigeren

Lagen gegenüber Vorjahren

- Ältere und somit weniger energieeffiziente Immobilien fast doppelt so stark

vom Preisrückgang betroffen wie Neubauten

- Spürbarer Rückgang bei Finanzierung von Neubau und Bauvorhaben sowie

Kapitalanlegern



Der Immobilienmarkt hat sich in 2022 tiefgreifend verändert. Das berichtet

Interhyp, Deutschlands größter Vermittler von privaten Baufinanzierungen, auf

der Grundlage einer Auswertung von mehr als 500.000 abgeschlossenen

Finanzierungen aus den vergangenen zehn Jahren. "In den vergangenen Jahren haben

wir einen Verkäufermarkt erlebt", sagt Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der

Interhyp Gruppe und führt weiter aus: "Es gab wenige Objekte, auf die meist sehr

viele Interessentinnen und Interessenten kamen. Das wandelt sich nun. Die Preise

sinken, es sind deutlich mehr Objekte verfügbar und zusätzlich können

Käuferinnen und Käufer wieder die Preise verhandeln."





Interhyp-Immobilienpreis-Index zeigt: Immobilienpreise fallen weiterUm die Entwicklung der Kaufpreise so genau wie möglich darzustellen, hatInterhyp einen Immobilienpreis-Index entwickelt. Dieser vergleicht exaktgleichartige Immobilien zu verschiedenen Zeitpunkten. Die Datengrundlage desIndex bleibt immer gleich. Heißt: Der Index stellt die Änderungen desKaufpreises von Immobilien unabhängig von Änderungen in der Zusammensetzung derFinanzierungen von Interhyp dar. "Nachdem die Immobilienpreise mehr als zehnJahre gestiegen sind, erleben wir nun erstmals einen Abschwung. Dieser istjedoch noch nicht so signifikant, wie es teils berichtet wird", sagt Utecht.Entscheidend sei der zeitliche Vergleich: "Auf Jahressicht 2021 zu 2022 sind diePreise noch um etwa 5 Prozent gestiegen. Vergleicht man Q4 2021 mit Q4 2022,sieht man einen Rückgang von 3,5 Prozent. Und von Q2 2022 zu Q4 2022 beträgt derRückgang dann bereits etwa 6 Prozent." Damit lagen die Immobilienpreise imDezember 2022 auf dem Niveau von Mitte 2021. Q2 2022 ebenfalls als Referenzpunktheranzuziehen ist daher sinnvoll, weil durch diesen Zeitraum am deutlichstenwird, wie sich der Markt im Laufe des Jahres verändert hat. Zu diesem Zeitpunktwaren die Immobilienpreise in der Spitze am höchsten.Preise fallen in ganz Deutschland - auch in Metropolen"Der Interhyp-Immobilienpreis-Index zeigt: Die Entwicklung verläuft regionalunterschiedlich, allerdings sehen wir deutschlandweit einen Rückgang", sagtUtecht. Eine Analyse der Kaufpreise in den sieben größten Metropolen