Interhyp erwirtschaftet 2022 trotz Umschwungs auf Immobilienmarkt Rohertrag von 243 Mio. Euro

München (ots) -



- Prognose: Markt wird neues Gleichgewicht finden, sobald Preise von Objekten zu

neuem Zins- und Finanzierungsumfeld passen

- 29,0 Mrd. Euro an abgeschlossenen Finanzierungen, 61 Mio. Euro Ergebnis vor

Steuer



Der durch Krieg, Corona-Krise und Energieschock ausgelöste Inflations- und

Zinsanstieg hat den seit Jahren boomenden Immobilienmarkt in Deutschland spürbar

abgekühlt. In diesem Umfeld hat Interhyp, Deutschlands größter Vermittler

privater Baufinanzierungen, ein Abschlussvolumen von 29,0 Mrd. Euro

erwirtschaftet (Vorjahr 34,2 Mrd.). Der Marktanteil von Interhyp betrug 2022

10,9 Prozent (11,7 Prozent im Vorjahr). Trotz der herausfordernden Lage sieht

der Marktführer im aktuellen Umfeld auch Chancen und ist überzeugt, dass sich

der Markt und somit das Geschäft stabilisieren werden.