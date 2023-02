Wüst fordert von Ford fairen Umgang mit Mitarbeitern - "Stellenabbau sozialverträglich und mit größter Umsicht gestalten"

Köln. (ots) - NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat den US-Autobauer Ford zueinem fairen Umgang mit den Beschäftigten bei dem geplanten Stellenabbau an denNRW-Standorten aufgefordert. "Ich erwarte, dass Ford seine Zusagen einhält undden Stellenabbau sozialverträglich und mit größter Umsicht für die Beschäftigtengestaltet", sagte der CDU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Mittwoch-Ausgabe). "Es ist wichtig für alle Betroffenen in Köln und Aachen,dass Ford bis 2032 betriebsbedingte Kündigungen ausschließt", fügte Wüst hinzu.Nach den Verhandlungen zwischen Betriebsrat und dem Unternehmen hätten "dieBeschäftigten bei Ford jetzt mehr Klarheit", betonte der Ministerpräsident. Dassdie Sozialpartnerschaft gelebt werde, gehöre "seit jeher zu den Erfolgsgarantender nordrhein-westfälischen Wirtschaft", so Wüst. "Für den Standort Köln undNordrhein-Westfalen ist es zudem wichtig, dass der US-Autobauer an seinen Plänenfesthält, dass in Köln noch in diesem Jahr das erste elektrische Serienmodellvom Band rollen soll", sagte der Ministerpräsident der Zeitung.https://www.ksta.de/wirtschaft/ford-koeln-das-sind-die-ergebnisse-der-harten-verhandlungen-455592Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/66749/5441079OTS: Kölner Stadt-Anzeiger