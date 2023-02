RHI Magnesita und australisches Cleantech MCi Carbon gehen Partnerschaft zur Dekarbonisierung der Feuerfestindustrie ein

Wien (ots) - RHI Magnesita tätigt Multi-Millionen-Dollar-Investition in das

cleantech-Unternehmen MCi Carbon, um Carbon Capture & Utilisation-Technologie

(CCU) erheblich voranzutreiben



RHI Magnesita hat heute einen langfristigen strategischen Kooperationsvertrag

mit dem australischen cleantech-Unternehmen MCi Carbon ("MCi") unterzeichnet.

Der Weltmarktführer der Feuerfestindustrie investiert mehrere Millionen in die

Forschung und Entwicklung innovativer Technologien zur Reduktion von

Kohlenstoffdioxidemissionen, um sein Ziel, ein CO2-neutrales Unternehmen zu

werden, zu erreichen. Dadurch wird RHI Magnesitas Rolle als Vorreiter in Sachen

Nachhaltigkeit in der Feuerfestindustrie unterstrichen.