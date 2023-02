BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat für die Forderung nach einer milliardenschweren Erhöhung des Wehretats die Rückendeckung seiner Parteispitze erhalten. "Das hat meine Unterstützung", sagte der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil am Dienstag in Berlin. In der Vergangenheit habe man sich zu sicher gefühlt. Diese Sicherheit sei mit dem 24. Februar verschwunden. Jetzt brauche man vielmehr eine vernünftige finanzielle Ausstattung der Bundeswehr. Er sei froh, dass Pistorius die Debatte noch einmal aufgemacht habe.

Auch der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, plädierte dafür, die Forderungen von Pistorius ernst zu nehmen und durchzusetzen. "Wir haben eine Zeitenwende, und Putin steht vor der Tür", sagte er. Heusgen stellte am Dienstag im Gespräch mit Klingbeil sein neues Buch vor. Darin setzt er sich mit Deutschlands künftiger Rolle in der Welt und der Außenpolitik der früheren Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auseinander, die er jahrelang beraten hatte.