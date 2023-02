Time To Watches wieder bei der Geneva Watch Week vertreten

GENF, 14. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Christian Wipfli, Executive Director bei Time to Watches, freut sich bekanntgeben zu können, dass nach der erfolgreichen Ausgabe von 2022 die jetzt etablierte Veranstaltung Time to Watches während der Uhrenwoche in die Genfer Hochschule für Kunst und Design (HEAD – Genève) nach Genf zurückkehren wird. Der Hauptpartner des Events wird die Veranstaltung im Le Cube veranstalten, einem atemberaubenden Gebäude, das aus dem industriellen Erbe von Genf stammt.

Time to Watches hat sich zu einer reichhaltigen, diversifizierten und ungezwungenen Veranstaltung entwickelt, die einen kreativen, coolen Raum für unabhängige Marken bietet, bei denen die Kreativität Vorrang hat. Time to Watches konzentriert sich auf Begegnungen und Austausch und zielt darauf ab, Synergien zwischen den Marken und ihren Gästen zu schaffen. Historische Uhren, Newcomer, Mode, CPO (Certified Pre-Owned), vernetzte Uhren, jeder Besucher wird bei Time to Watches seine Lieblingsmarke und Lieblingsuhr entdecken.