dogado group übernimmt Geschäft des Private Cloud-Experten Filoo GmbH (FOTO)

Dortmund (ots) - Mit der Übernahme der Filoo GmbH erweitert der internationale

Cloud Provider dogado group seinen bereits starken Private

Cloud-Geschäftsbereich und profitiert zukünftig von noch mehr Expertise für

Private Cloud-Projekte.



Der internationale Cloud Hosting Provider dogado group hat den Cloud Provider

Filoo GmbH aus Gütersloh übernommen. Damit geht ein starkes Angebot im Bereich

Cloud Hosting für mittelständische Unternehmen in das Portfolio der dogado group

über. Bereits heute offeriert die Gruppe unter ihrer Marke dogado.pro ein

hochklassiges Angebot für Infrastruktur, Managed Server und Managed Services.

Ein perfektes Match: Auch Filoo ist auf hochverfügbare und automatisierte

Hosting-Umgebungen spezialisiert.





Daniel Hagemeier, CEO der dogado group, freut sich über den GütersloherNeuzugang: "Insbesondere im Bereich Private Cloud für anspruchsvolle Kundensehen wir einen vielversprechenden Zukunftsmarkt. Wir freuen uns nicht nur, sehrgute Systeme und Plattformen für genau diesen Anwendungsbereich gewonnen zuhaben, sondern auch die Experten hinter Filoo als Unterstützung für unsereTeams."Filoo-Gründer und Geschäftsführer Dr. Christopher Kunz sieht den größtenMehrwert für die Kundenbasis seiner Marke im größeren Portfolio der dogadogroup. "Die Werte der Unternehmensgruppe und das Management haben mich einfachüberzeugt. Ich freue mich, mit meinem Team nun Teil der starken dogado group zusein", erklärte Kunz die Entscheidung, den weiteren Weg als Teil der dogadogroup zu bestreiten.Die dogado group bietet ein umfassendes Hosting-Portfolio, sowohl im BereichDomains und Webhosting für kleine bis mittlere Anwendungen als auch improfessionellen Managed Hosting-Markt. Mit einfachen Tools und persönlichemService zu partnerschaftlichen Preisen hat sich dogado den Erfolg seiner Kundenzum eigenen Ziel gemacht. Als eines der ersten Web- und Hosting-Unternehmen inder DACH-Region wurde die dogado group für ihre Kernproduktplattform nach deminternational gültigen Standard ISO/IEC 27001:2013 zertifiziert. Neben demHosting-Geschäft hat sich dogado mit Marketing-Dienstleistungen wieWebsite-Erstellung oder Managed SEA einen Namen gemacht. Damit erhalten kleineund mittelständische Unternehmen professionelle Unterstützung auf dem Weg zumerfolgreichen Online-Business.Über die dogado groupDie dogado group gehört zu den führenden Geschäftskunden-Anbietern fürCloud-Hosting und Digital Marketing in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Nach der Gründung im Jahr 2001 spezialisierte sich das Unternehmen zunächst aufprofessionelle Hosting-Services und wurde später einer der ersten Spezialistenfür cloudbasiertes Hosting und Digital Marketing. Heute arbeiten rund 500Mitarbeitende in Niederlassungen in Dortmund, Wien, Zürich, Gütersloh, Hannover,Halle (Saale), Lübeck und Dresden. Mit den Marken dogado, METANET, Herold,checkdomain, profihost, easyname und alfahosting unter ihrem Dach, betreut dieGruppe rund 370.000 Kunden. Weitere Informationen: https://www.dogado.groupPressekontakt:dogado GmbHJulia FrankeAntonio-Segni-Straße 1144263 Dortmundmailto:presse@dogado.dehttp://www.dogado.dehttp://www.dogado.groupWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/77571/5441101OTS: dogado GmbH