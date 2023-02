Premiere bei ALDI SÜD Frischetheke enthält ausschließlich Wurst aus Haltungsform 4 (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) - In der Frischetheke von ALDI SÜD erhalten die

Kundinnen und Kunden täglich frische Wurst- und Käseprodukte zum besten Preis -

auch ohne Bedienung. Ab sofort sind in der Frischetheke sogar alle Wurstartikel

ausschließlich in Haltungsform 4 erhältlich. Damit ist ALDI SÜD Vorreiter unter

den Discountern und geht einen weiteren wichtigen Schritt mit dem

#Haltungswechsel (https://www.aldi-sued.de/de/newsroom/pressemitteilungen/verant

wortung/2023/Haltungswechsel-ALDI-stellt-auch-gekuehlte-Fleisch-und-Wurstwaren-v

ollstaendig-auf-Haltungsformen-3-und-4-um.html) .



Die Frischetheke bei ALDI SÜD