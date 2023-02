Wermelskirchen (ots) - Als zentrales Element seiner Erfolgsstrategie baut OBI

zukünftig noch stärker auf strategische Partnerschaften. Vor diesem Hintergrund

kommt jetzt ein wichtiges Update aus dem Geschäftsbereich Partnermanagement: In

Metzingen sowie in Mühlacker bei Pforzheim werden zwei weitere Standorte das

stationäre Netz von OBI in Baden-Württemberg zukünftig noch dichter weben.



Damit setzt OBI auf seinem ambitionierten Weg zur Nummer-1-Adresse für Home &

Garden in Europa erstmals wieder seit 2006 auf Wachstum auch mit

Franchisepartnern. "Zukunft gestalten wir gemeinsam. Deshalb ist das

Partnerkonzept ein zentraler Baustein unserer Erfolgsstrategie", erklärt Chief

Executive Officer Dr. Sebastian Gundel. "Uns ist dabei wichtig, dass beide

Seiten wachsen können - operativ wie strategisch. Inhaltlich geht unsere

Strategie damit deutlich über das hinaus, was wir bislang typischerweise im

Franchising angestrebt haben."





OBI als Franchisegeber mit Gold ausgezeichnetDass OBI ein starker und zuverlässiger Partner ist, unterstreicht die erneuteAuszeichnung mit dem igenda Gold Award, der dem Unternehmen 2022 zum dritten Malin Folge auf Basis einer Methodik des Internationalen Centrum für Franchisingund Cooperation in Münster verliehen wurde. Ganze 98 Prozent der Franchisenehmerwürden sich erneut für eine Partnerschaft mit OBI entscheiden, 95 Prozent OBIals Franchisegeber direkt empfehlen, so die Ergebnisse derZufriedenheitsbefragung."Das Franchisepartner-Konzept gehört zu OBI wie der Biber", betont Peter Tepaß,Chief Officer CE bei OBI und Vorstandssprecher des Handelsverbands Heimwerken,Bauen und Garten (BHB). "Mit den vormals von unserem Wettbewerber toom geführtenMärkten in Baden-Württemberg gehen wir den ersten Schritt in die neue Zukunftfür OBI, in der wir unser Verständnis von Franchising als strategische undwachsende Partnerschaft auf Augenhöhe aus tiefer Überzeugung festigen, aber auchnachhaltig ausbauen wollen", formuliert Peter Tepaß die Ambitionen für diekommenden Jahre.Neues Kapitel für regionale Unternehmen: "OBI ist idealer Partner"Dr. Marc Kemmler, geschäftsführender Gesellschafter der Kemmler Baustoffe GmbH,schaut positiv auf das nächste Kapitel seines Unternehmens: "Für dieFirmenfamilie Kemmler ist OBI ein idealer Partner und wir freuen uns auf diegemeinsame Arbeit an der Weiterentwicklung unseres Baumarktes in Metzingen."David Kirschbaum, Geschäftsführer der Bergle & Co. GmbH, fügt hinzu: "Wir freuenuns auf ein neues, spannendes Kapitel für die Familie Kirschbaum, nachdem nachfast 60 Jahren der Führungsstab unseres Unternehmens von unserem Vater BrunoKirschbaum an meine Brüder Daniel und Denis sowie mich weitergereicht wurde. Fürden Neustart mit OBI sind wir alle maximal motiviert, um unseren Kundinnen undKunden in Mühlacker jederzeit das beste Einkaufserlebnis zu bieten."OBI und seine Franchisepartner betreiben europaweit derzeit 645 stationäreBaumärkte, davon 349 in Deutschland. 134 dieser Märkte firmieren unter denDächern von insgesamt 49 Franchisepartnern. Seit der Unternehmensgründung undder Eröffnung seines allerersten Baumarktes in Hamburg-Poppenbüttel im Jahr 1970setzt OBI auf den strategischen Mix aus zentralseitig geführten Filialmärktensowie einen engen Schulterschluss mit starken Franchisepartnern.Pressekontakt:OBI Group Holding SE & Co. KGaAAlbert-Einstein-Str. 7-942929 WermelskirchenTel: 02196/ 76 0Fax: 02196/ 76 1019E-Mail: mailto:presse@obi.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/163911/5441124OTS: OBI Group Holding