"Blauer Engel" für Veranstaltungen / Branche will Wandel - Konferenz in DBU und OsnabrückHalle

Osnabrück (ots) - Die Veranstaltungsbranche steht vor einer umwälzenden

Neuausrichtung - für mehr Nachhaltigkeit, Klima- und Ressourcenschutz. Der

Dachverband der Veranstaltungszentren in Europa (https://www.evvc.org/) (EVVC)

kündigt in einem Elf-Punkte-Papier bis 2040 Klimaneutralität der bei ihm

organisierten Locations an. Mehr noch: Der " Blaue Engel

(https://www.blauer-engel.de/de) ", eines der renommiertesten und bekanntesten

Umweltzeichen, soll auf Grundlage eines noch zu konzipierenden Kriterienkatalogs

auch zu einem Gütesiegel für Nachhaltigkeit von Events und Veranstaltungszentren

werden.



Sustainable Event Conference in Osnabrück - Größter Nachhaltigkeitskongress der

Veranstaltungsbranche