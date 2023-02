Ford baut 3.200 Stellen ab - CFO verrät, wann Mittelständler ebenfalls über Entlassungen nachdenken sollten (FOTO)

Hannover (ots) - Wie der Autobauer Ford kürzlich bekannt gab, ist am Kölner

Standort des Unternehmens ein großangelegter Stellenabbau geplant. Demnach

sollen etwa 20 Prozent der rund 15.000 Stellen wegfallen. "Leider lassen sich

derartige Maßnahmen nicht immer vermeiden", sagt Robert Giebenrath.



"Ähnlich wie bei Ford kann es vielfältige Gründe dafür geben, Stellen abzubauen.

Besonders Mittelständler wehren sich aber häufig gegen diese Maßnahme - dabei

kann sie vor einem Bankrott schützen", fügt der externe CFO hinzu. Er betreute

bereits hunderte Unternehmen und weiß, dass solch drastische Maßnahmen unter

bestimmten Umständen unerlässlich sind. Gerne verrät er in diesem Artikel, wann

auch Mittelständler Entlassungen in Betracht ziehen sollten - und was dabei zu

beachten ist.