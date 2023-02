Mit der Linde-Aktie (ISIN IE00BZ12WP82) verschwindet mit einer Marktkapitalisierung von 153,7 Mrd. Euro zum Monatsultimo das größte deutsche Unternehmen aus dem DAX. Das Management hat sich für ein Haupt-Listing an der New York Stock Exchange und für den S&P 500 entschieden, weil es dort keine Gewichtungsbegrenzung gibt: Im DAX wird die Gewichtung eines Unternehmens bei 10 Prozent gekappt, was bei steigenden Aktienkursen (= höhere Marktkapitalisierung) regelmäßig zu Verkäufen von ETFs führt, um den DAX exakt abzubilden. Das drückt aus Sicht von Linde nachhaltig auf das Performance-Potenzial der Aktie. Trotz widriger Marktbedingungen schlug Linde vergangene Woche beim Gewinn pro Aktie für 2022 zum 16. Mal in Folge die Konsensus-Erwartungen. Morgan Stanley zeigt derzeit bei den Discount-Zertifikaten die engsten Geld-Brief-Spannen am Markt.

