Mietwagensommer 2023 / Mehr Verfügbarkeiten, leicht sinkendes Preisniveau, Engpass bei Kleinwagen (FOTO)

München (ots) - Wilder Mietwagenmarkt: Nach Jahren der extremen Schwankungen bei

Nachfrage und Angebot nähern sich diese 2023 voraussichtlich wieder an.

Flottenanbieter hoffen auf ihre seit langem bestellten Fahrzeuge, Reisende

brechen wieder vermehrt auf. Zurück sind auch die Fernreisemärkte, die viele on

the road erkunden. Doch nicht überall treffen Kundinnen und Kunden auf das

Wunschauto, gerade bei kleinen Autos bleibt es knapp. Der Mietwagen-Veranstalter

Sunny Cars (https://www.sunnycars.de) gibt einen Ausblick auf den

Mietwagensommer 2023 und erklärt Hintergründe.



Das Auf und Ab der Mietwagenbranche in den letzten Jahren