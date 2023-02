Axess Das Skiticket am Handy

Anif/Salzburg (ots) - Nach ausführlicher Testphase nun im Standard-Betrieb in

Axess-Skigebieten in Europa und Amerika



Die digitale Alternative zum klassischen Ticket war gefragt. Das Skiticket am

Handy ist die Antwort. Axess hat nach einer dreijährigen Testphase in

verschiedenen Skigebieten nun die ersten Standard-Systeme in Europa und USA in

Betrieb genommen. Ein drittes wird zurzeit in Vall de Nuria, Spanien

installiert. Die neue Software und Technik bieten zusätzlichen Komfort beim Kauf

und der Nutzung für den Skigast, als auch neue Wege zur Umsatzsteigerung und

digitale Steuerungsprozesse für Skigebiet-Betreiber.



Nach eingehenden Testphasen in sechs großen Skigebieten ist es nun so weit: Das

Skiticket kann am Handy gespeichert werden und funktioniert wie jedes bisherige

RFID-Ticket. Der Skifahrer kann mit dem Handy in der Ski Jacke kontaktlos durch

das Gate zum Lift gehen.