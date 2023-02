Deepak Varshney, CEO des Lithiumexplorers Usha Resources (TSXV: USHA; FRA: JO0), hat mehrfach öffentlich erklärt, dass schon zwei Bohrungen auf dem Jackpot Lake Lithium-Sole-Projekt in Nevada ausreichen könnten, um eine erste Lithium-Ressource zu ermitteln - nur 35 km nordöstlich von Las Vegas. Und mit dem Ziel einer Maiden-Ressource hat Usha nach seiner ersten erfolgreichen Bohrung JP22-1 soeben die zweite Bohrung JP22-2 auf dem Projekt begonnen.

JP22-2 liegt innerhalb des 11,3 km² großen Claim Blocks etwa 2,75 Kilometer nord-nordwestlich von JP22-1. Die Bohrung wird den Nordzipfel des Sedimentbeckens testen (siehe Abbildung 1). Wie beim ersten Loch ist die Zieltiefe für JP22-2 das Grundgestein bis zu einer maximalen Tiefe von 610 Metern. Ebenfalls analog zum ersten Bohrloch erwarten die Usha-Geologen auf Zonen mit höherer Porosität zu treffen, die aus Sand und Konglomerat bestehen. Diese Zonen weisen die größte Porosität auf und könnten als pumpfähige Zone dienen, in die die darüber liegenden Flüssigkeiten abfließen. Bei der ersten Bohrung wurde eine Wassersäule von 481 Metern festgestellt.

Deepak Varshney, CEO von Usha Resources, kommentierte: „Wir sind außerordentlich zufrieden mit den Ergebnissen des bisherigen Programms. Der Abschluss des ersten Bohrlochs war ein Meilenstein für die Erschließung von Jackpot Lake und wir freuen uns darauf, mit JP22-2 fortzufahren, um unser Ziel, eine 43-101-Ressource zu definieren, zu erreichen.“

Das erste Bohrloch des Bohrprogramms, JP22-1, wurde in einer Gesamttiefe 525 Metern abgeschlossen. Die Bohrung hat bestätigt, dass die geologische Schichtfolge auf Jackpot Lake mit der Geologie im Clayton Valley korrespondiert, wo sich die Silver Peak Lithium Mine von Albemarle sowie das Lithium-Sole-Projekt von Pure Energy befinden. Silver Peak ist derzeit die einzige produzierende Lithiummine in Nordamerika. Das Projekt von Pure Energy gehört inzwischen dem Konzern Schlumberger, der dort eine Pilotanlage für die Direkt-Extraktion von Lithium (DLE) entwickelt. Pure Energy musste das Projekt 2019 verkaufen und hält nur noch die Royalty.

Allerdings untermauert die öffentlich zugängliche vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA), die Pure Energy Minerals für sein Clayton Valley Projekt vorgelegt hat, die Bedeutung der durchlässigen Sand- und Konglomeratzone am Grund des Beckens. Diese Zone enthält bei Pure Energy ein großes Volumen an Sole mit hervorragenden Werten. Usha hat in Bohrung JP22-1 bereits Lithium mit einem Gehalt von bis zu 300 ppm in zehn Proben gemessen. Die Proben stammen aus oberflächennahen Böden mit Tiefen von weniger als 134 Metern. Bei früheren Kernproben hatte amerikanischen geologische Dienst, USGS, aus 129 Proben einen durchschnittlichen Lithiumwert von 175 ppm identifiziert. Bei JP22-1 wurden ab einer Tiefe von 381 Metern vermehrt Lagen mit Evaporitkristallisation durchteuft, die zum Teil bis zu 90 Prozent Evaporite enthielten. Dies deutet auf eine Umgebung hin, die die Entstehung salzhaltiger Sole begünstigt.



Abbildung 1: Draufsicht auf das Jackpot Lake-Becken. Die beiden Bohrungen JP22-1 und JP22-2 liegen 2,75 Kilometer auseinander.

Fazit: Das Jackpot Lake Projekt hat mit der ersten Bohrung seine enge Verwandtschaft mit Albemarles Silver Peak Mine im Clayton Valley offenbart. Schon die zweite Bohrung könnte eine Maiden Ressource ermöglichen. Den besten Vergleichsmaßstab zu Jackpot Lake bietet das Lithium-Sole-Projekt von Pure Energy bieten, das direkt an Silver Peak angrenzt und für das öffentliche Daten vorliegen. Die Lithium-Ressource beim Pure Energy Projekt beträgt laut PEA (2018) 218.000 Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) bei Durchschnittsgehalt von 123 ppm Lithium. Leider musste Pure Energy das Projekt aus finanzieller Not an Schlumberger verkaufen und besitzt daher nur noch die Royalty-Rechte an dem Projekt. Es sollte zu denken geben, dass die Börse allein diese Royalty von Pure Energy auf die künftige Produktion mit rund 20 Mio. CAD bewertet. Das ist mehr als der aktuelle Börsenwert von Usha insgesamt: Die Aktie von Usha Resources ist zwar inzwischen aus ihrem Abwärtstrend ausgebrochen, notiert aber immer noch bei bescheidenen 13,5 Mio. CAD Bewertung. Dabei hat Usha das Jackpot Lake Projekt vollständig frei von Royalties erworben!

Jetzt den Goldinvest.de-Newsletter abonnieren

Goldinvest.de auf LinkedIn folgen



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Usha Resources hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Usha Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Usha Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.