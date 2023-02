München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. und dieArbeitgeberverbände der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie bayme vbmhalten die angekündigten Streiks in Kindertagesstätten (KiTa) öffentlicherTräger in Bayern für eine unnötige Eskalation der Tarifauseinandersetzung imöffentlichen Dienst. "Flächendeckende KiTa-Angebote mit verlässlichen Öffnungs-und Betreuungszeiten sind ein wichtiger Bestandteil für die Vereinbarkeit vonFamilie und Beruf . Eltern und vor allem berufstätige Eltern vonbetreuungsbedürftigen Kindern in den Tarifkonflikt mit hineinzuziehen istunverhältnismäßig. Lösungen lassen sich ausschließlich am Verhandlungstischfinden", betont bayme vbm vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.Die gesetzliche Lage ist in diesem Punkt eindeutig: Bei einem angekündigtenStreik, der die Schließung der Einrichtung zur Folge hat, müssen die betroffenenEltern rechtzeitig eine andere Betreuungsmöglichkeit besorgen oder Urlaubnehmen. Die Eltern haben auch keinen Anspruch darauf, ihre Kinder mit in dieArbeit zu bringen. "In den meisten Unternehmen gibt es aber gute individuelleLösungen. Häufig wird Urlaub gewährt", erklärt Brossardt und ergänzt: "Nur wenndie Streiks so kurzfristig angekündigt werden, dass die Eltern keine Alternativeorganisieren können, kann sich unter Umständen eine Freistellung ergeben."Auch ein spezieller Homeoffice -Anspruch der Beschäftigten ergibt sich aus denKiTa-Streiks nicht. "Soweit nach den bestehenden vertraglichen oderbetrieblichen Regelungen Homeoffice möglich ist, kann es aber genutzt werden",erläutert Brossardt und ergänzt: "Es kann aber nicht Sinn und Zweck vonHomeoffice sein, dass Eltern damit Betreuungslücken füllen, die durchKiTa-Streiks entstehen."Abweichend von den gesetzlichen gibt es auch tarifvertragliche Regelungen . Sogilt in der bayerischen M+E Industrie zum Beispiel bei tarifgebundenenUnternehmen, dass auf Wunsch des Arbeitnehmers der Arbeitsausfall gegebenenfallsmit dem Arbeitszeitkonto verrechnet werden kann. Alternativ kann ihm dieGelegenheit zu einer zuschlagsfreien Nacharbeit innerhalb von fünf Wochengewährt werden. "Unsere Unternehmen sind flexibel und legen viel Wert auf dieVereinbarkeit von Familie und Beruf . Der Streik mag sich formal gegen denTarifpartner richten, trifft aber berufstätige Eltern und stellt diese vor großeProbleme", betont Brossardt abschließend.Pressekontakt:Maximilian Stoib, Tel. 089-551 78-335, E-Mail:mailto:maximilian.stoib@ibw-bayern.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/5441194OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.