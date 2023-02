NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) sieht in Nvidia einen Top-Wert für Anleger, um vom Trendthema "Künstliche Intelligenz" zu profitieren. Diese Ansicht ermutigte den Experten Vivek Arya in einer am Dienstag vorliegenden Studie, das Kursziel von 215 auf 255 US-Dollar anzuheben, was nach gutem Lauf noch 14 Prozent Kurspotenzial entspricht. Die Einstufung beließ er entsprechend auf "Buy".

Die Aktie des Chipkonzerns sei ein "Top Pick" im Computing-Segment, betonte Arya in seiner Studie. Er untermauerte dies mit der Ansicht, dass "Künstliche Intelligenz" mehrere Jahre lang für viel Nachfrage nach den Chips und Prozessoren von Nvidia sorgen werde. Er glaubt daher, dass sich die Umsätze im Datencenter-Bereich in den nächsten fünf Jahren vervierfachten.