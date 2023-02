KPS CAPITAL PARTNERS ERWIRBT DIE MEHRHEITSBETEILIGUNG AN PRINCESS YACHTS

New York (ots/PRNewswire) - Die Investition wird das Wachstum und die Innovation

des Unternehmens beschleunigen



KPS Capital Partners, LP ("KPS") gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine

endgültige Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Princess Yachts

(Holdings) Limited ("Princess Yachts" oder das "Unternehmen"), einem weltweit

führenden Hersteller von Luxus-Motoryachten, getroffen hat. Die bisherigen

Aktionäre behalten ihren Anteil am Unternehmen. Der Abschluss der Transaktion

wird für das erste Quartal 2023 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen

und Genehmigungen.



Princess Yachts ist ein führender Hersteller von Luxus-Motoryachten und bekannt

für sein zeitloses Design, seine handwerkliche Qualität und seine

außergewöhnliche Seetüchtigkeit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Plymouth,

England, hat mit seiner beispiellosen vertikalen Integration - einschließlich

Design, Konstruktion und Fertigung vor Ort - dazu beigetragen, Princess Yachts

als eine der kultigsten Luxusmarken des Vereinigten Königreichs zu

positionieren. Princess Yachts bedient einen weltweiten Kundenstamm über sein

erstklassiges internationales Händlernetz. Das Unternehmen beschäftigt etwa

3.200 Mitarbeiter und betreibt fünf Produktionsstätten in Plymouth, England.