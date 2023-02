WARBURG RESEARCH stuft Adesso auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adesso auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Ein hoher Krankenstand habe das vierte Quartal des IT-Dienstleisters belastet, die Nachfrage bleibe aber hoch, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach den vorläufigen Zahlen des SDax -Unternehmens./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2023 / 14:45 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ