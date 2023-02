Schufa-Eintrag nach Privatinsolvenz Wartet BGH mit Urteil auf Europäischen Gerichtshof?

Lahr (ots) - Wann muss die Auskunftei Schufa den Eintrag über eine

Restschuldbefreiung nach einer Verbraucherinsolvenz löschen? Mit dieser Frage

musste sich der Bundesgerichtshof (BGH) am 14. Februar 2023 beschäftigen. Da

ähnliche Verfahren am Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Vorabentscheidung

vorliegen, sieht es nach dem ersten Verhandlungstermin danach aus, dass der 6.

Zivilsenat des BGG mit seinem Urteil auf die Entscheidung des obersten

europäischen Gerichts warten möchte (Az. VI ZR 225/21). Im Verfahren geht es um

einen Verbraucher, der nach einer abgeschlossenen Privatinsolvenz Nachteile

durch einen entsprechenden Schufa-Eintrag erlitten hatte. Er verlangte bereits

nach sechs Monaten die Löschung des Eintrags durch die Schufa. Die Schufa

beharrte auf die Löschung erst nach drei Jahren. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer

Schufa-Eintrag behindert Neuanfang nach Privatinsolvenz