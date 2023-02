ees Europe Stromspeicher für eine resiliente Engergiewirtschaft (FOTO)

München (ots) - Stromspeicher sind wichtige Bausteine für eine resiliente

Energiewirtschaft, die auch in Krisenzeiten verlässlich Strom liefert.

Verschiedene Faktoren tragen dazu bei: die neue Prosumer-Rolle von

Privatpersonen und Unternehmen, zum Schwarm verbundene Speicher sowie

netzdienliche Großbatteriespeicher. Die Pioniere und Marktführer der

Speicherbranche treffen sich auf der ees Europe 2023, Europas größter und

internationalster Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme. Sie ist

Teil von The smarter E Europe, Europas größter energiewirtschaftlicher

Plattform, vom 14. bis 16. Juni 2023 auf der Messe München.



Eine Vielzahl von Ereignissen bedroht die Energieversorgung eines Landes:

Anschläge oder Wetterextreme können zur Instabilität des Stromnetzes und

schlimmstenfalls zu einem Blackout führen. Damit das Versorgungssystem auch

unter Belastungen Energie bereitstellt, muss es resilient gestaltet werden. In

diesem Zusammenhang wächst die Bedeutung von Stromspeichern - und einer ehemals

nur als Verbraucher auftretenden Gruppe: Privatpersonen und Unternehmen

betreiben heute eigene Solaranlagen und Stromspeicher und ergänzen damit die

klassische Energiewirtschaft. Als Prosumer können sie zur Resilienz des

Stromnetzes beitragen.