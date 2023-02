Im Oktober stufte Standard & Poor's (S&P) die Kreditwürdigkeit der A1 Group auf A- herauf. Dies ist das beste S&P-Rating in der Geschichte der Gruppe. Das verbesserte Rating spiegelt die starke operative Leistung und die umsichtige Finanzpolitik wider.

In einem Umfeld steigender Kosten, insbesondere Energiekosten, konzentrierten wir uns weiterhin konsequent auf die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen.

Im Mobilfunk erhöhte sich die Zahl der Teilnehmer um 5,0% auf insgesamt 24 Millionen Ende 2022. Das Wachstum wurde vor allem durch den starken Zuwachs im M2M-Geschäft getrieben. Die Zahl der Internet@home-Kunden stieg in der Gruppe um 5,4%, was auf den Anstieg bei den mobilen WiFi-Routern, aber auch bei den Breitband-RGUs zurückzuführen ist.

"In den meisten Märkten herrschten 2022 positive Trends vor und die starke Nachfrage nach hoher Bandbreite, IKT-Lösungen und Konnektivität blieb stabil. Die Serviceumsätze verzeichneten im Gesamtjahr ein Plus von 5,2% mit Wachstum in allen Märkten.

Der Ausblick für 2023 ist positiv. Wir gehen von einem Umsatzwachstum von rund 4% für die A1 Group aus. Das Investitionsvolumen wird rund 950 Mio. Euro (exklusive Investitionen für Spektrum) betragen, mit Fokus auf Breitband in Österreich und 5G-Ausbau gruppenweit."

Eine solide finanzielle Performance geht Hand in Hand mit aktiv gelebter ökologischer und sozialer Verantwortung. Auch im Bereich ESG konnten wir Erfolge erzielen: Im Dezember wurde die A1 Group von der globalen gemeinnützigen Umweltorganisation Carbon Disclosure Project (CDP) für ihre führende Rolle bei der Unternehmenstransparenz und ihrer Leistung in Bezug auf den Klimawandel mit einem A-Rating - dem höchst möglichen - ausgezeichnet.

"Wir haben unseren Wachstumskurs der vergangenen Jahre, der auch im internationalen Vergleich überdurchschnittlich ist, auch 2022 erfolgreich fortgesetzt. Eine sehr gute finanzielle und operative Leistung kennzeichnete das Gesamtjahr trotz herausfordernder makroökonomischer Rahmenbedingungen. Die Umsatzerlöse im Konzern haben mit einem Plus von 5,4% die 5 Mrd. Euro Schwelle überschritten. Das EBITDA stieg um 7,7%, da das solide Wachstum der Serviceumsätze in allen Märkten den Anstieg der Kosten mehr als ausglich. Das Nettoergebnis 2023 stieg von 455,0 Mio. Euro im Jahr 2022 auf 635 Mio. Euro.

* Konzernumsatz über 5 Mrd. Euro * Serviceumsätze in allen Märkten gestiegen * Höhere Investitionen in Glasfaser- und 5G-Ausbau * Heraufstufung des Kreditratings durch S&P auf A-; bestes S&P-Rating in der Unternehmensgeschichte * Erhöhter Dividendenvorschlag von 0,32 Euro je Aktie

